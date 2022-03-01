Продлено ограничение полетов в южные аэропорты России

До 3:45 (время московское) продлён режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России.

Об этом сообщает Росавиация.

Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Москвы, Сочи и Ставрополя.