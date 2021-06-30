Продолжается летний сезон в лагере «Юность» для детей сотрудников филиала «КЧХК»

Дети сотрудников филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» отправились во вторую смену оздоровительного лагеря «Юность», который размещен на базе санатория-профилактория «Перекоп».

На территории лагеря все организовано с учетом эпидемиологических требований: санитайзеры в корпусах, дополнительные уличные умывальники, посещение столовой по расписанию, передача вещей только в исключительных случаях. Территория подготовлена к заездам детей и дополнительно обработана от клещей. Тщательно подобран педагогический состав. Весь персонал и вожатые предварительно сдали ПЦР-тесты.

Всего за лето пройдут четыре смены, в которых отдохнут около 800 детей, в том числе и дети сотрудников предприятия.

Все смены тематические: патриотическая, спортивная, экологическая и посвящённая теме космоса. Для детей составлены программы на каждый день и включают в себя развлекательные, спортивные и развивающие мероприятия.

«Жизнь «Юности» будет насыщенной. Первая смена «Салют Победы» уже прошла, она была посвящена патриотическому воспитанию. Каждый день был распланирован: смотр строя и песни, «Зарница», разведшкола, фестиваль военной песни. Другие смены пройдут не менее интересно», – рассказала Елена Горшкова, начальник ДОЛ «Юность».

Пятиразовое питание в лагере отвечает всем рассчитанным нормам. У детей есть возможность пройти курс оздоровительных процедур: ингаляции, массажи, ароматерапия и многие другие.

«Конечно, жизнь лагеря изменилась из-за пандемии, ввелись ограничения: заполняемость лагеря составляет 75%, осуществляется ежедневный тщательный контроль за состоянием детей, 90% мероприятий будут проводиться на улице. Но все так соскучились по «Юности», что путевки были раскуплены на все смены уже в мае», – рассказал Александр Герасимов, исполнительный директор санатория-профилактория «Перекоп».

Для работников филиала стоимость путевки оплачивается частично из средств субсидии Кировской области, часть оплаты берет на себя предприятие, часть оплачивается самим сотрудником. Также у каждого есть возможность воспользоваться программой «Кешбэк».