Продуктовый рынок России защищен от дефицита

Обеспеченность базовыми продуктами питания в России – 100%, говорят эксперты. При этом государство обладает полномочиями по регулированию и фиксации цен на базовые продукты.

Одновременно правительством принимаются меры по внедрению новых технологий в сельскохозяйственной отрасли, что позволит еще увеличить урожайность независимо от погодных и климатических условий – и тем самым еще повысить продовольственную безопасность.

Сахара хватит всем

Один из самых актуальных сегодня продуктов – сахарный песок, спрос на который взлетел сразу в несколько раз без всяких на то оснований.

Переработкой сахарной свеклы и производством свекловичного сахара на территории РФ занимаются около 70 крупных заводов – в Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областях, в Краснодарском крае, в Алтайском крае и на Северном Кавказе.

Отечественные переработчики производят порядка 6 млн тонн сахара.

— У нас с сахаром нет никаких проблем, наши производители вырабатывают его в достаточном количестве. И с учётом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этим продуктом, – подчеркивает заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Такую позицию разделяют и в регионах. Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, заместитель председателя правительства региона Алексей Котлячков убежден, что ажиотаж, который есть вокруг сахара, создан искусственно.

– Он создан нами самими, людьми, которые ходят в магазин, – отмечает Котлячков. – В стране достаточно сахарного песка — мы и себя обеспечиваем, и на экспорт он идёт.

Мясные лавки не опустеют

По словам руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, сегодня Россия занимает 5 место в мире по производству свинины, 5 место по производству мяса птицы, 3 место по индейке и входит в десятку крупнейших производителей говядины.

– Мясной импорт практически исчезает, – говорит Юшин. – Например, если взять свинину, 10 лет назад мы ввозили её приблизительно 1 млн 250 тыс. тонн. А в прошлом и позапрошлом годах общий объем импорта не превысил 10 тысяч тонн. То есть в 100 раз меньше! При этом в 2021 мы отправили на экспорт 200 тыс. тонн свинины, поставки были в более чем 10 стран. Производство мяса птицы у нас выросло с 670 тысяч тонн в начале 2000-х годов до более 5 млн тонн в прошлом году, это рост в 8 раз, колоссальный успех.

Таким образом, Россия из государства, закупающего мясную продукцию, превратилась в одного из крупнейших поставщиков мяса на мировом рынке. В стране работают компании-гиганты, которые вложили в развитие мясного производства десятки и сотни миллиардов рублей — группа компаний Черкизово, компании Ресурс и Мираторг.

– В плане обеспечения рынка я спокоен, – подчеркивает Сергей Юшин.

В настоящее время в каждом субъекте России ведется постоянный мониторинг наличия продуктов питания в торговых сетях и ценовых колебаний.

Так, в Кировской области по поручению губернатора Игоря Васильева министерство промышленности, предпринимательства и торговли отслеживает ситуацию по 68 группам товаров, из них 48 – продукты питания. Если происходит сбой в логистике, министерство помогает наладить контакт с оптовиками и поставщиками. Активную работу в районах Кировской области ведут также предприятия потребкооперации: любые в системе работы торговли оперативно отслеживаются и выясняются их причины.

По словам Алексея Котлячкова, дефицита продовольствия не предвидится. К тому же наш регион в состоянии обеспечить продуктами не только себя, но и другие субъекты РФ.

Больше, чем надо

По данным Росстата, уровень самообеспеченности нашей страны основными продуктами питания достигает 100%. При этом, например, обеспеченность зерном – 165%, растительным маслом – 200%, рыбой и рыбопродуктами – 160%.

По имеющимся запасам продуктов питания также цифры максимальные. Так, запасы мяса птицы на сегодня составляют 100%, животных жиров – 109%, растительных масел – 102%, сыров – 110%, муки – 102%, макаронных изделий – 104%, овощей – 111%, фруктов – 114%.

Из всего спектра продовольствия Россия закупает у зарубежных партнёров практически только те продукты, которые из-за географических и климатических особенностей не могут производиться на территории России (например, какао-бобы).

То есть российский внутренний рынок потребления полностью защищён от рисков продовольственного дефицита.

Фото kirovreg.ru