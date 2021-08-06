Продукты в Кировской области подорожали на 7,5 процента за год

За прошедший год цены на продукты в Кировской области поднялись на 7,5 процента. Такие данные приводит Кировстат в сравнении с июлем 2020 года.

Сильнее всего подскочил в цене сахар – он стал дороже в 1,5 раза. На 17 процентов выросла стоимость масла, на 13 – стоимость яиц и рыбы. На 8 процентов подорожали конфеты и на 7 – сыр и мясо.

Рост стоимости непродовольственных товаров оказался чуть меньше – 7 процентов. При этом отдельные категории товаров резко подскочили в цене. На 22 процента подорожала продукция строительных магазинов. На 17 процентов выросли цены на мебель.

Услуги также стали дороже. Сильнее всего – на 12 процентов – выросла стоимость медицинских услуг. На 7 процентов подорожали услуги транспорта, на 4 – ЖКУ.

Ранее мы писали, что снизились цены на билеты по маршруту Киров — Йошкар-Ола.