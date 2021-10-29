Проект закона о бюджете Кировской области заслушают онлайн

11 ноября в 11 часов в Кирове состоятся публичные слушания по проекту закона Кировской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Из-за сложно эпидемиологической ситуации мероприятие пройдет в онлайн-формате. Прямая трансляция публичных слушаний состоится на сайте YouTube.

Свои предложения и замечания по проекту закона и заявки на выступление с докладами можно направить по почте budget@depfin.kirov.ru с заголовком «Публичные слушания». В рабочие дни можно оставить заявку по телефонам: (8332) 20-84-14 или 20-84-20.

Ознакомиться с проектом закона об областном бюджете можно на сайте минфина.