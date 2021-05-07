Программа празднования 9 Мая в Кирове

Она сформирована с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки.
День Победы-76: под окнами квартир ветеранов состоятся концерты, а «Бессмертный полк» пройдёт в формате онлайн.
Театральная площадь
Для исключения массового скопления людей принято решение провести на Театральной площади 9 мая шествие войск только для ветеранов, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Остальные жители города и области смогут посмотреть мероприятие в эфире Первого городского телеканала или ГТРК Вятка.
Участие в торжественном прохождении войск примет 21 рота. Это воинские части города, учреждения Кировского территориального гарнизона, детско-юношеские военно-патриотические общественные движения, ведомства, кадеты и другие. Со словами благодарности к ветеранам выступит губернатор Кировской области Игорь Васильев.
Концерты для ветеранов во дворах
Поздравления ветеранов будут проходить и во дворах города Кирова: концертные коллективы города выступят под окнами квартир участников Великой Отечественной войны.
Онлайн-мероприятия
Всего в области запланировано более сотни различных мероприятий, большая часть из которых пройдет в онлайн формате. Так, например, в этом формате пройдет Всероссийская акция «Окна Победы». В рамках нее жители региона украсят свои окна в тематике празднования 9 мая.
Парад автомобилей и троллейбус Победы
Кроме того, в городе Кирове пройдет парад автомобилей военного и послевоенного времени, также для кировчан будет курсировать троллейбус Победы. В Александровском саду можно будет послушать песни фольклорного ансамбля «Вересень», поучаствовать в военном бале и посмотреть выставку «Последние свидетели войны».
«Бессмертный полк»
Одна из самых популярных акций – «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн: каждый желающий может разместить портрет участника войны или труженика тыла на официальном сайте городской администрации.
Фейерверк
Отметим, что в этом году по рекомендациям Роспотребнадзора на территории областного центра отменено проведение фейерверков. К 24 июня оргкомитет рассмотрит запуск салюта в этот день.