Программа празднования 9 Мая в Кирове

Она сформирована с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки.

День Победы-76: под окнами квартир ветеранов состоятся концерты, а «Бессмертный полк» пройдёт в формате онлайн.

Театральная площадь

Для исключения массового скопления людей принято решение провести на Театральной площади 9 мая шествие войск только для ветеранов, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Остальные жители города и области смогут посмотреть мероприятие в эфире Первого городского телеканала или ГТРК Вятка.

Участие в торжественном прохождении войск примет 21 рота. Это воинские части города, учреждения Кировского территориального гарнизона, детско-юношеские военно-патриотические общественные движения, ведомства, кадеты и другие. Со словами благодарности к ветеранам выступит губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Концерты для ветеранов во дворах

Поздравления ветеранов будут проходить и во дворах города Кирова: концертные коллективы города выступят под окнами квартир участников Великой Отечественной войны.

Онлайн-мероприятия

Всего в области запланировано более сотни различных мероприятий, большая часть из которых пройдет в онлайн формате. Так, например, в этом формате пройдет Всероссийская акция «Окна Победы». В рамках нее жители региона украсят свои окна в тематике празднования 9 мая.

Парад автомобилей и троллейбус Победы

Кроме того, в городе Кирове пройдет парад автомобилей военного и послевоенного времени, также для кировчан будет курсировать троллейбус Победы. В Александровском саду можно будет послушать песни фольклорного ансамбля «Вересень», поучаствовать в военном бале и посмотреть выставку «Последние свидетели войны».

«Бессмертный полк»

Одна из самых популярных акций – «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн: каждый желающий может разместить портрет участника войны или труженика тыла на официальном сайте городской администрации.

Фейерверк

Отметим, что в этом году по рекомендациям Роспотребнадзора на территории областного центра отменено проведение фейерверков. К 24 июня оргкомитет рассмотрит запуск салюта в этот день.