Прокуратура проверила ООО «ЖКХ Эксперт»

Прокуратура Верхнекамского района совместно с госинспекторами министерства охраны окружающей среды проверила деятельность ООО «ЖКХ Эксперт».

Организация занимается водоотведением в пгт. Рудничный, используя комплекс очистных сооружений и присоединённые к ним канализационные сети. Сточные воды сбрасываются в ручей Ольховка.

В ходе проверки был произведён отбор проб стока до и после очистки, а также поверхностной воды выше и ниже места сброса. Выяснилось, что очистные сооружения не обеспечивают необходимую очистку сточных вод, а концентрация загрязняющих веществ превышает допустимые нормы. Анализ поверхностной воды в ручье подтвердил его загрязнение.

ООО «ЖКХ Эксперт» привлечено к ответственности и оштрафовано на 150 тыс. рублей.

Не согласившись с наказанием, организация обжаловала его в районном суде. Тот оставил постановление министерства в силе, но снизил размер штрафа до 75 тыс. рублей.

Кроме того, прокурор Верхнекамского района обязал ООО «ЖКХ Эксперт» в течение месяца устранить нарушения. Поскольку этого не было сделано, он обратился в суд с иском — обязать предприятие обеспечить нормативную очистку. Иск прокурора удовлетворён.

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