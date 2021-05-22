Пункты проведения ЕГЭ обеспечат бесперебойной энергией

В правительстве Кировской области при участии энергосетевых предприятий прошло заседание штаба по обеспечению надежности электроснабжения. В том числе – пунктов проведения ЕГЭ.

Замминистра энергетики и ЖКХ Алексей Журавлев поручил установить особый контроль за работой оборудования и подстанций, обеспечить применение резервных источников электроснабжения в аварийных ситуациях. Кроме того, следует обеспечить взаимодействие между предприятиями по своевременному выявлению и оперативному устранению дефектов.

Также на заседании обсудили подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, получению паспортов готовности. Некоторые предприятия проводят ремонты и реализуют инвестпроекты.