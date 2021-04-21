Путин рассказал о новых выплатах для беременных женщин, школьников и детей из неполных семей

В своем Послании Федеральному собранию в 2021 году Владимир Путин рассказал о новых мерах социальной поддержки, которые будут введены в России. Среди них – выплаты для детей из неполных семей и для беременных женщин

— С 1 июля детям от 8 до 16 лет из неполных семей будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5560 рублей. Также выплаты получат беременные женщины, находящиеся в трудной материальной ситуации и вставшие на учет в ранние сроки. Ежемесячная выплата для них составит 6350 тысяч рублей.

Еще одну – единовременную – выплату получат семьи, где растут дети школьного возраста, а также дети, которые пойдут в школу в этом году. Размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Она будет перечислена на карты в середине августа – перед началом учебного года.

Также президент потребовал принять меры по увеличению выплат по больничным для молодых мам.

— Нужно принять меры, чтобы уже с этого года больничный по уходу за детьми в возрасте до 7 лет оплачивался в размере 100 процентов от заработка, — сказал Владимир Путин.

Отметим, что в настоящее время размер оплаты больничного зависит от трудового стажа. Молодые мамы, не имеющие 10-летнего стажа, в данном вопросе проигрывают.