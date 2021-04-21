Пять нелегальных кредитных организаций выявлено в Кировской области

За прошлый год в Кировской области выявлено 5 кредитных организаций с признаками нелегальной деятельности.

Статистику приводит региональное отделение Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Как правило, такие структуры под видом комиссионных магазинов незаконно предоставляют гражданам потребительские займы под залог имущества. Некоторые маскируются под микрофинансовые организации.

Клиенты привлекаются через уличные объявления с громкими заголовками: «Самые выгодные займы», «Финансовая помощь: быстро и без проблем», рекламу в СМИ, рассылку предложений по электронной почте и в соцсетях.

По словам Сергея Крюкова, управляющего региональным отделением, такие нелегальные кредиторы не имеют статуса финансовых организаций, их деятельность не регулируется Центробанком и находится вне правового поля.

«Обращаясь к их услугам, человек рискует взять деньги в долг на невыгодных для себя условиях, переплатить большие проценты, стать жертвой незаконных методов взыскания просроченной задолженности, столкнуться со сложностями при защите своих прав», — рассказывает он.

На сайте Банка России и в мобильном приложении «ЦБ онлайн» есть раздел «Проверить финансовую организацию».