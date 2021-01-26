Раненого тренера чепецкого клуба выписали из больницы

Тренер спортклуба «Боец», раненый в живот, выписан из больницы. Информация об этом появилась в сообществе клуба «ВКонтакте».

Как говорится в группе, Анатолий Скрябин идет на поправку. 25 января он впервые после ранения навестил родной клуб.

— Спасибо всем! Сердечно благодарен за поддержку! – опубликовали в группе слова тренера.

По словам пострадавшего, с момента ЧП в клубе на его телефон поступили сотни сообщений и звонков с пожеланиями выздоровления. Рады выздоровлению тренера и родители воспитанников Анатолия Александровича.

Напомним, что конфликт с перестрелкой в чепецком спортклубе произошел в начале января. По данным Следственного комитета, после словесных разборок 47-летний руководитель школы бокса выстрелил в тренера. Мужчину увезли в больницу на «скорой», а стрелка арестовали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что стрелявший ранее был судим за убийство.

Фото: gorod-che.ru