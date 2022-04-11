Расселение из аварийного жилья ускорят

Регионы получат дополнительную поддержку

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства Фонда содействия реформированию ЖКХ будут перераспределены для сохранения темпов расселения аварийного жилья.

Корректировка позволит регионам уже сейчас использовать средства федерального бюджета, предусмотренные на 2023 и 2024 годы, для сокращения аварийного фонда.

Кроме того, регионы получили право рассчитывать стоимость расселения аварийного жилья исходя из текущей средней рыночной стоимости одного квадратного метра. До сих пор они пользовались показателями 2019 года.

На сегодня в России действует программа расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. По поручению президента России Владимира Путина в настоящее время формируется новая программа – для расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

В федеральном бюджете на это предусмотрено 45 млрд рублей.

В Кировской области в 2022 году планируется переселить 2300 человек из аварийного жилья площадью 42,6 тыс. кв. метров.

По поручению губернатора Игоря Васильева принято решение ускорить программу, чтобы все дома, признанные аварийными до 2017 года, расселить до конца 2023, а не до 2025 года. Так, в 2021 году введены в эксплуатацию 5 многоквартирных домов (п. Опарино, г. Котельниче, г. Зуевке, г. Кирове). На рынке жилья приобретено 107 жилых помещений, а также заключено соглашений выкупа 165 жилых помещений.

Таким образом, в Кировской области по программе переселено 2791 человек из жилых помещений площадью 44,7 тыс. кв. метров.

После расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, начнется расселение жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 30 декабря 2020 года. Таких аварийных домов в области 289, их площадь составляет 107,9 тыс. кв. метров, в них проживает 5 843 человека.

С введением новых государственных мер поддержки этой программы, а также мер, которые предпринимаются правительством РФ для развития строительной отрасли, ожидается, что темпы расселения аварийного жилья не только не снизятся, а, наоборот, вырастут.