Расширен функционал Геоинформационной системы Кировской области

У Геоинформационной системы (ГИС) Кировской области появились новые сервисы.

Работу по расширению функционала провели сотрудники Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления — структуры регионального министерства информационных технологий и связи.

В систему добавлена функция кластеризации, которая способствует объединению расположенных близко друг к другу объектов. Благодаря ей в ГИС отсутствует визуальное нагромождение объектов.

Кроме того, пользователи теперь могут управлять функцией печати, настраивать размер и расположение элементов страницы, а также ее ориентацию.

Появление дополнительных элементов (карты, легенды, поля для текста) даёт возможность самостоятельно создавать необходимые тематические карты для печати.

Добавление перехода по временным отметкам позволило усовершенствовать элемент временной шкалы, а благодаря визуализации пространственно-временных данных можно узнать, в какой период времени и на каком участке территории были изменения.

С работой системы можно ознакомиться здесь.