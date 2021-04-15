Разновидности теплиц

Лучшая теплица для дачи, как выбрать

Садовая теплица, как мы все знаем, союзник домашних культур. Она позволяет максимально использовать свет и тепло солнечного излучения и создает соответствующий микроклимат для выращивания наших растений. Садовые теплицы доступны в нескольких вариантах, и людям, только начинающим выращивание в теплице, сложно выбрать подходящий вариант. Чтобы помочь вам сделать свой выбор, мы сначала даем вам краткий обзор различных типов теплиц.

Алюминиевые теплицы и стальные теплицы

Начнем с того, что поддерживает нашу теплицу, то есть с конструкции. Два самых популярных типа теплиц — алюминиевые и стальные. Давайте посмотрим на их плюсы и минусы.

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Садовую теплицу из алюминия проще собрать за счет легкого материала. Эта легкость также делает каркас такой теплицы не большой проблемой при переезде. Дополнительным преимуществом является более высокая коррозионная стойкость по сравнению со сталью с антикоррозийным покрытием.

Садовая теплица на основе стальной конструкции — это решение для более требовательных и больших теплиц. Прочный каркас прослужит долго и гарантирует устойчивость. Однако при стальной садовой теплице нужно помнить о качестве антикоррозионного слоя и регулярно проверять отсутствие ржавчины. К тому же возведение теплицы со стальным каркасом требует больше усилий и знаний.

Теплица из поликарбоната и стеклянная теплица — достоинства и недостатки

Самыми популярными покрытиями для теплиц являются поликарбонат и стекло.

Теплицы из поликарбоната небьющиеся и легкие, поэтому их проще построить. Солнечные лучи никак не сказываются на эстетике теплицы. Теплицы из поликарбоната также обеспечивают очень хорошую теплоизоляцию. Недостатком теплицы из поликарбоната является легкая конструкция, которая может не выдерживать сильных порывов ветра. Он также требует более частой очистки, поскольку привлекает частицы пыли больше, чем стекло. Листы поликарбоната легко поцарапать и поцарапать, так как это относительно мягкий материал.

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Стеклянные теплицы долговечны и намного тяжелее, что является их большим преимуществом. Они пропускают больше света в культуру, но некоторые из них вредны для растений ультрафиолетовым излучением. К сожалению, стеклянные теплицы установить сложнее хотя бы из-за веса. Синяк тоже не сложно. Хоть они и более прочные, но в случае механических повреждений их сложно ремонтировать.

Основная задача теплиц — обеспечить им соответствующие условия для развития. Для этого важно поддерживать в помещении достаточно высокую температуру. Лучше всего для этой задачи подходит поликарбонат. Теплицы из поликарбоната могут удерживать на 40% больше тепла, чем теплицы из стекла. Поэтому лучше выбрать теплицу из поликарбоната.

Отдельно стоящие теплицы и пристенные теплицы

Еще одно разделение садовых теплиц — их форма. В магазинах у нас неограниченный выбор: от небольших теплиц для приусадебных участков до конструкций в несколько метров для профессиональных культур.

Отдельно стоящие теплицы можно разместить в любом удобном для нас месте. Однако при их строительстве действуют те же правила, что и при возведении отдельно стоящих одноэтажных домов. По их словам, такие постройки не требуют согласования, если их площадь не превышает 35 м2. Следовательно, если наша теплица не больше, то для объекта не требуется разрешение на строительство, а требуется только уведомление в компетентный орган. Для простоты сезонные туннели из фольги не требуют никаких формальностей.

Настенная теплица устанавливается у стены здания. В результате одна из стен становится фасадом здания. Также существуют настенные мини-теплицы, которые удачно можно установить, например, на балкон. Разновидности

Какая теплица подходит для помидоров?

После того, как мы узнаем о садовых теплицах и требованиях к помидорам, мы можем сделать выбор. Помните, что все зависит от ваших способностей и потребностей. Поэтому спланируйте выращивание на заднем дворе в долгосрочной перспективе или проверьте, как вам понравится собственная садовая теплица.