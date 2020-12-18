Реформа чистоты: вятский вариант

Что сделано за год, чтобы улицы кировских населённых пунктов становились чище.

«КП» продолжает подводить итоги года в разных сферах жизни за 12 месяцев 2020 года. В этом номере обратим внимание на экологию и природопользование.

Отходы – только на лицензированные полигоны

Темы экологии председатель правительства Кировской области Александр Чурин коснулся в своём отчёте губернатору, с которым он выступил в ноябре.

Важной темой стала реализация системы обращения с отходами.

– Кардинальные изменения, в частности за последние три года, произошли в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО, – отметил Александр Анатольевич. – В сельской местности впервые был организован сбор и вывоз отходов. Степень охвата системой сбора и вывоза отходов из населённых пунктов Кировской области выросла с 40% до 90%. Твёрдые коммунальные отходы вывозятся сегодня исключительно на лицензированные полигоны. Все поселковые несанкционированные свалки, которые наносили реальный ущерб экологии, закрыты и ликвидируются. С 2019 года в Кировской области создано более 1370 оборудованных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов, установлено почти 18 тысяч контейнеров, закуплено 72 новых мусоровоза. Налажена автоматизированная система учёта ТКО, что позволяет контролировать маршрут и исключает возможность выгрузки отходов вне полигона.

Проект новой инфраструктуры

В области идёт работа по созданию новой инфраструктуры, включающей объекты по сортировке твёрдых коммунальных отходов.

По территориальной схеме обращения с отходами до 2025 года в Кировской области планируется создать новые объекты по сортировке и размещению ТКО. Так, в 2021 году начинается строительство межмуниципального полигона ТКО в Шабалинском районе. Проектная документация на строительство объекта разработана, получены заключения государственных экспертиз, определён инвестор.

В 2024 году запланировано строительство двух мусоросортировочных станций в Шабалинском и Вятскополянском районах. Земельные участки для строительства мусоросортировочных станций определены, ведётся проектирование объектов.

Комплексный объект

Также планируется создание комплексного объекта по обработке, утилизации и размещению ТКО. В состав объекта войдут мусоросортировочный завод, объект по утилизации (включая биокомпостирование), полигон для размещения неутилизируемой части ТКО.

Планируется, что комплексный объект будет территориально разделён: мусоросортировочный завод – в промышленной зоне г. Кирова, объекты утилизации и размещения – в одном из районов Кировской области.

– Идёт отбор земельных участков. К ним предъявляются серьёзные требования: удалённость от населённых пунктов не менее 1,5 км; удалённость от Кирова не более 130 км; наличие автомобильной дороги; отсутствие ограничений со стороны санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, – рассказала заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Ольга Женихова.

В общей сложности на рассмотрение было предложено боле 50 земельных участков. В итоге более подробно рассматриваются четыре варианта возможного размещения комплексного объекта: три участка в Юрьянском районе; один в Кирово-Чепецком районе.

Микрорайон Озерки

Вопросы создания всех инфраструктурных объектов обсуждаются с общественниками. Для этого создан координационный совет, в состав которого включены представители различных общественных объединений и экоактивисты. Также в рамках совета обсуждаются и другие важные темы, связанные с экологией.

Так, по инициативе общественных активистов на недавнем заседании штаба заслушали информацию министерства охраны окружающей среды о работе по жалобам граждан на состояние атмосферного воздуха в микрорайоне Озерки г. Кирова. В 2020 году министерство охраны окружающей среды проанализировало работу 28 предприятий, расположенных в промышленной зоне на ул. Мостовой и ул. П. Корчагина. К административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства при обращении с отходами, несоблюдение требований в части учёта отходов и неотнесение отходов к классам опасности, сокрытие или искажение экологической информации привлечены восемь организаций. В настоящее время прорабатывается возможность создания системы общественного контроля воздуха – «сигнальной сети».

Пилотный проект

Пилотный проект по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов запущен в июле 2020 года на девяти площадках ТКО на территории Кирова (микрорайон Радужный и ЖК Васильки) и Кирово-Чепецкого района (д. Лубягино). На площадках за счёт средств регионального оператора установлено 16 специализированных контейнеров для сбора пластика, бумаги, а также два контейнера для стекла и металла в д. Лубягино с учётом специфики сельской территории. Собранные отходы направляются на производственную базу АО «Куприт» для ручной досортировки и формирования партии для дальнейшей транспортировки на перерабатывающие предприятия в соседних регионах.

По состоянию на ноябрь 2020 года в ходе пилотного проекта собрано порядка 390 кг пластика и 3070 кг макулатуры.

По предварительным результатам пилотного проекта затраты АО «Куприт» на вывоз отсортированных отходов и досортировку выше, чем доходы от сдачи вторсырья. В то же время активисты считают проект успешным, так как у жителей г. Кирова формируется устойчивый запрос на внедрение раздельного сбора, и просят его продолжить и расширить на другие площадки.

Прямая речь

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

– Мы выстраиваем всю систему обращения с отходами таким образом, чтобы это была прозрачная понятная сфера, с чёткой ответственностью за каждый вид работ: установка контейнеров, содержание площадок, вывоз, утилизация.

Важно!

С 1 января 2021 года в Кировской области произойдет ряд изменений в системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Так, меняется система учёта количества собираемых отходов и нормативы накопления.