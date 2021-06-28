Реконструкцию ул.Васнецовых в Кирово-Чепецке не завершат в срок

Реконструкция улицы Братьев Васнецовых в Кирово-Чепецке не будет завершена в срок.

Ситуацию обсудили в ходе заседания городской Думы. Срок окончания работ — 30 июня, однако подрядчик (АО «Вятавтодор») не успевает завершить перекладку сетей, и фактически объект сдадут в августе.

Кроме того, отставание по срокам есть и при ремонте проспекта России. Предприятию «КировТрансСтрой» выставлена претензия.

Зато работы на ул. Ленина и Речной практически завершены, хотя срок сдачи по контракту — 6 сентября.