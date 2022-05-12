Росгвардейцы опять поймали браконьера в Кирове

Как известно, до 10 июня в Кировской области запрещена добыча водных биоресурсов всеми орудиями добычи, за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега, вне участков нереста, утвержденных соответствующим перечнем.

Сегодня около пяти часов утра патрульный наряд вневедомственной охраны заметил плывущую по Вятке близ слободы Савичи лодку. В ней мужчина поднимал из воды сеть. При проверке лодки выяснилось, что в ней лежит и выловленная рыба.

Вызванная следственно-оперативная группа изъяла сеть и улов, 39-летнего нарушителя передали полиции.

Ранее аналогичный случай произошел на озере Широковском близ улицы Красный Химик и реки Вятки. Тогда 55-летний задержанный успел наловить сетями семь лещей и язей. Его также росгвардейцы передали полицейским для дальнейшего разбирательства.