Россельхознадзор выявил у ИП многочисленные нарушения

Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения в деятельности предпринимателя, который выпускает мясные полуфабрикаты и готовую копчёную продукцию в пгт. Светлополянск (Верхнекамский район).

Ему было выдано семь предписаний. Из них не выполнено пять: в помещении формирования фарша и лепки пельменей температура воздуха превышает норму на 4 градуса, сколы на полу и стенах не позволяют провести качественную мойку и дезинфекцию, в камере хранения охлаждённого копчёного мяса не покрашена деревянная дверь и др.

В результате предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тыс. рублей.