Россиянам рассказали о новых штрафах в 2022 году

В 2022 году в России появится ряд новых штрафов. За что придется заплатить россиянам, рассказали «Народные новости».

Самостоятельная обшивка или остекление балкона будет караться штрафом до 50 тысяч рублей, говорится в приказе Минстроя, опубликованном на портале правовых документов. Об этом и других изменениях КоАП России, вступающих в силу с 2022 года, в материале «Народных Новостей».

Штрафы для водителей

Основные изменения ждут водителей. Многие штрафы для автовладельцев существенно вырастут. Так, за неоднократный отказ остановиться по требованию полиции нарушителю придется заплатить 40 тысяч рублей. Альтернативной мерой станет лишение прав на 3 года. В настоящее время это нарушение «стоит» от 500 до 800 рублей.

Также вырастут штрафы за стоянку в неустановленном месте, перевозку ребенка без автокресла и передвижение по дороге на спецтехнике (снегоходах, багги и так далее).

Ряд санкций будет введен впервые. Так, в 2022 году инспекторы ДПС смогут оштрафовать водителей за «агрессивную езду» на 3 тысячи рублей.

Придется раскошелиться и нарушителям-«рецидивистам». Водитель, повторно остановленный за неснятую тонировку, должен будет заплатить 3 тысячи рублей. А автолюбитель с нечитаемым номером машины получит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Штрафы за остекление балконов

В 2022 году остекление балкона придется согласовать с жилищной комиссией и жильцами дома. Конструкции должны быть установлены таким образом, чтобы не мешать и не создавать опасности для других жильцов и прохожих. Те, кто решит усовершенствовать балкон вопреки закону, заплатят штраф до 2,5 тысячи рублей. Для должностных лиц эта сумма составит до 5 тысяч, а для юрлиц – до 50.

Впрочем, как пояснили в Минстрое, ничего принципиально нового в законе не появилось. Речь идет лишь об «устаканивании» уже имеющихся норм. Строгое соблюдение требований будет распространяться на балконы, остекленные после 1 марта 2022 года, и коснется преимущественно юрлиц.

Штрафы за пожароопасность

С 2022 года изменятся правила использования жилого помещения. Теперь квартиры придется полностью поддерживать в «жилом состоянии», а именно – в состоянии, соответствующем техплану дома. Незаконные перепланировки будут наказываться штрафом в 5 тысяч рублей.

Аналогичные правила распространяются и на балконы и лоджии. Их нельзя будет обшивать сайдингом и деревом.