Россияне назвали 3 самых прибыльных профессии

Жители России назвали 3 профессии, которые являются самыми прибыльными по их мнению. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Выводы были сделаны по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ. Респондентам задавали вопрос: какую профессию вы считаете самой прибыльной?

На первом месте оказалась работа политика. Этот вариант выбрал каждый пятый опрошенный.

Второе место разделили ИТ-специалисты и предприниматели. По 13 процентов опрошенных считают, что это самая доходная профессия. Любопытно, что большинство респондентов, выбравших первый вариант, — мужчины.

На третьем месте оказались юристы. Работу в юридической отрасли назвали самой прибыльной 11 процентов участников опроса.

Также, по мнению россиян, хорошо зарабатывают всевозможные управленцы, банковские работники, медики и промышленники.