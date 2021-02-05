Российский металлолом запретят вывозить за границу

О возможном ограничении экспорта предупредил представитель Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Об этом сообщают nation-news.ru.

Лом металлов был включен в реестр товаров, которые являются важными для российского ранка. По этой причине в отдельных случаях его вывоз может быть ограничен на некоторое время.

Принятые меры помогут сдержать рост цен на трубы и металлическую арматуру. Главным сырьем для их изготовления является лом металлов.

Как подчеркнул представитель Минпромторга в разговоре с «Ведомостями», в истекшем году цена металлолома выросла более чем на 70 процентов. К началу 2021 года она побила рекорд, достигнув 488 долларов за одну тонну.

Как считают в Минпромторге, ростом цен Россия обязана сократившемуся сбору лома, а также уменьшившейся добыче руды из-за эпидемиологической обстановки. Такая тенденция отмечается в многих странах мира.

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