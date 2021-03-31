РТРС: кировчане ловят телесигнал на ложки, саморезы и пивные банки

О том, какие самодельные устройства используют кировчане, чтобы «поймать» цифровое ТВ, рассказали в филиале РТРС «Кировский ОРТПЦ».

Изготовление самодельных антенн стало настоящим жанром народного творчества. Выезжая на места, специалисты РТРС обнаруживают антенны из алюминиевых вилок и ложек, пивных банок, решеток холодильников, прокладок для двигателя, гимнастических обручей, сварочных электродов и даже из рыболовных сетей. Некоторые утверждают, что ловят телесигнал даже на гвозди и саморезы.

Чтобы поднять антенну на нужную высоту, кировчане используют ящики, коробки и доски, которые ставят на крыши.

Так, однажды телезритель из Кирова пожаловался, что менял антенны и усилители, но все равно не смог добиться нужного качества приема. При проверке выяснилось, что он использовал так называемую антенну Харченко – два спаянных ромба. Она не ловила сигнал, тогда как заводская антенна принимала его без труда.

— Увы, даже при малейшем отступлении от точных параметров при сборке или неверном направлении телеприем заметно ухудшается. Многое зависит и от качества подручных материалов, — говорят в РТРС.

Ко всему прочему, самодельную антенну проблематично использовать как наружную – у нее нет ни жесткого каркаса, ни изоляции. Поэтому рекомендуется использовать сертифицированное оборудование, которое, к слову, обойдется совсем недорого. Цена дециметровой антенны для приема 20 цифровых каналов — от 300 рублей.

Однако сделать антенну своими руками все же можно. И кустарное изделие будет работать не хуже своего заводского аналога. Наиболее эффективны заводские приспособления будут в случае прямой видимости телебашни и большой высоты антенны от земли. Так, жительница Лузы, живущая в 500 метрах от новой передающей станции, успешно принимает сигнал на незатейливую антенну, сделанную из пивных банок и проволоки ее зятем.