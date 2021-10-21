С 25 октября в Кировской области введут QR-коды

С 25 октября по 7 ноября в Кировской области будут действовать QR-коды для вакцинированных. Такое решение был принято 21 октября на рабочей встрече губернатора Игоря Васильева и первого зампреда правительства области Дмитрий Курдюмова с бизнес-сообществом региона.

Введение доступа по QR-кодам коснется салонов красоты и спа, парикмахерских, массажных салонов,бань, соляриев, фитнес-центров, гостиниц и других заведений, предполагающих очное присутствие клиентов. В эту категорию также входят ночные клубы, кафе, рестораны, фуд-корты, кинотеатры, бассейны, детские игровые комнаты.

QR-коды также будут действовать при допуске на досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с личным присутствием граждан, а также на услуги в ТРЦ.

При этом продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт продолжат работу в прежнем режиме с соблюдением профилактических требований.

QR-коды будут действовать ориентировочно до 7 ноября. Также в период с 25 октября по 7 ноября работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы невакцинированных сотрудников в возрасте от 60 лет.

Игорь Васильев подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. В инфекционных стационарах лежат почти 5,5 тысячи пациентов, 203 из них – в реанимациях.

— Однако отмечу, что среди пациентов в тяжелом состоянии вакцинированных нет. Поэтому прошу представителей бизнес-сообщества активно включиться в работу по вакцинации. Процент тех, кто сделал прививку, пока недостаточен, заболеваемость продолжает расти, — сказал глава региона.

Присутствующие на встрече предприниматели отметили, что вопрос о вакцинации в их компаниях не стоит: сотрудники делают прививки. Однако опросы среди посетителей показывают, что непривитых еще много.

— Я только что вернулся с похорон. От коронавируса умер молодой непривитый парень. Его пожилая мама сделала прививку и перенесла болезнь в легкой форме, — рассказал гендиректор «Вятка-ЦУМ». – Очевидно, что проще вакцинироваться и жить спокойно.

Представители бизнес-сообщества поддержали введение QR-кодов, отметив, что это лучше, чем полное закрытие заведений.