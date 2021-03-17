«Садись, 3». Прокуратура запросила срок для Александра Рыболовлева

Завтра Первомайский райсуд огласит приговор Александру Рыболовлеву — первому из четверки подсудимых по делу о хищениях в муниципальном ООО «Электронный проездной». Об этом сообщает телеграм-канал «Кировская правда».

Сегодня прокурор запросил для него наказание в 3 года 7 месяцев лишения свободы (за вычетом срока ареста), а также взыскать с обвиняемого 28 и 6,1 млн рублей за счет продажи имущества. Защита просит не назначать реальный срок и учесть смягчающие обстоятельства. Сам обвиняемый назвал причиной преступлений страх потерять работу, а не жажду наживы.

Показательно, что все обвиняемые называли организатором преступного сообщества в их лицах бывшего тогда главой города Кирова Владимира Быкова, также обвиняемого по ряду преступлений. Топили своими показаниями и подельников. Все раскаиваются.

По ассоциации с делом предпринимателя Леонида Яфаркина, которого сначала отпустили после апелляции, затем посадили вновь на почти тот же срок, можно ожидать примерно тот же исход для фигурантов дела «Электронного проездного»: колония. Проходили уже.