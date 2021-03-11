Новым главой Котельнича избран Сергей Вдовкин

На сегодняшнем заседании Котельничской думы был избран новый глава города.

Им стал Сергей Вдовкин, директор МБУ «Спортивная школа г.Котельнича». Его соперником был Олег Исмаилов, консультант главы городской администрации по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Как сообщает паблик «Типичный Котельнич», депутатам пришлось голосовать дважды. По результатам 1-го тура Вдовкину не хватило одного голоса, чтобы стать главой.

Одной из своих основных задач Сергей Вдовкин считает газификацию заречной части города. Приоритет логичен — до спортшколы он возглавлял местный филиал «Горгаза».

Фото kotelnich.my1.ru