Шампанское может подорожать в новом году

Ассоциация производителей игристых вин направила письмо в Минфин РФ с просьбой пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на игристые и шампанские вина в 2022 году.

По мнению соавторов, напитки в бутылке 0,75 л якобы должны стоить минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей — при покупке у заводов. Сейчас это соотношение – 169 и 118 рублей.

В письме указано, что с 1 января повышается акциз на игристое, выросла себестоимость продукции. Добросовестные производители не могут уложится в действующие ценовые минимумы при соблюдении технологий производства настоящего игристого вина. А розничные сети не хотят выходить за рамки МРЦ. В результате на полки магазинов может попасть дешевый фальсификат.

По расчетам ассоциации, себестоимость бутылки составит 75,7 рубля – с учётом сырья, бутылки, цены федеральной марки и прочих производственных затрат. Прибыль – 7,6 рубля, еще 32,2 на повышенный акциз, плюс НДС — 23,2. То есть самый минимум — 139 рублей. Плюс наценка оптовиков и розницы.