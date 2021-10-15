Школу в Радужном сдадут в мае 2022 года

15 октября глава города Кирова Елена Ковалева и депутаты гордумы проверили ход строительства школы в микрорайоне Радужный.

Школа на 1000 мест возводится в рамках нацпроекта «Образование». Она рассчитана на 1000 учеников. Новое учреждение станет вторым корпусом школы №74 и позволит разгрузить основное здание, где учатся 1700 детей.

Как рассказал представитель подрядчика, работы ведутся по графику. на стройке работают порядка 170 человек. Срок сдачи школы – май 2022 года.

В настоящее время здание учебного корпуса заведено под крышу, идет установка окон, внутренних инженерных сетей отопления и отделка помещений.

Каркас ФОКа готов на 100 процентов. Рабочим осталось завершить монтаж крыши. В здании планируется разместить спортивный, хореографический и актовый залы, бассейн, а также кабинеты для занятий музыкой и иностранными языками.

Будут спортивные объекты и на открытом воздухе. На будущем стадионе уже уложено искусственное покрытие и идет установка оборудования на баскетбольно-волейбольной площадке. Рядом расположится автогородок.

Практически завершено и благоустройство окружающей территории. Дорожки и двор школы выложены брусчаткой, а по периметру установлено ограждение. В целях создания доступной среды у центрального входа положена тактильная плитка для слабовидящих учеников.

После завершения внутренних работ будет обустроена и территория за пределами школы. Так, на бюджетные средства будет построена пешеходная дорожка от проспекта Строителей до переулка Школьного. К ее проектированию приступят в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в Чистых Прудах построят еще одну школу на 1000 мест.