Синоптики предупредили об аномальном половодье в Кировской области

Аномально высокое половодье в 2021 году ожидается в большинстве федеральных округов страны. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре. Причина «большого потопа» — снежная зима.

Синоптики прогнозируют большое половодье в Сибири, Приморском крае, на Чукотке и Сахалине. Также большую воду ждут в Кировской области.

— Больше обычного половодье будет на реках Мурманской области, на Вятке, это северный приток Волги, на Тоболе, — сказал глава Гидрометцентра Сергей Борщ.

Напомним, что в прошлом году уровень воды на Вятке был в пределах нормы. Однако вода стояла дольше обычного.

Ранее мы писали, что во время половодья в Кировскую область зайдет большой круизный теплоход.