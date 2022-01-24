Скончался бывший директор кировского театра кукол Юрий Бабин

Знакомые помнят его как целеустремлённого творческого человека, а также профессионала своего дела.

Кировский театр кукол сообщает о смерти Юрия Никаноровича Бабина. Это театровед, организатор театрального дела. Он бывший директор театра кукол.

В 1963 году Юрий Бабин пришёл работать в театр кукловодом. После он получил опыт и в других учреждениях культуры нашей страны. В 1974 году Юрий Никанорович возглавил театр. Он был директором до 1979 года.

Юрий Бабин удостоен множества наград и медалей. В числе которых «Ветеран труда», «За высокие достижения в области культуры».

Он скончался 22 января. Ему было 74 года. О месте и времени прощания будет сообщено позже.

Редакция «Кировской правды» выражает соболезнования родным и коллегам Юрия Никаноровича Бабина.

Фото: kirovkukla.ru