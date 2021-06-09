Скончался бывший командир кировского ОМОН Александр Поляков

8 июня ушёл из жизни бывший командир кировского ОМОН Александр Поляков.

Службе в правоохранительных органах он посвятил почти 30 лет. В 1993-м Поляков пришёл в ОМОН на должность заместителя командира по работе с личным составом, а через два года возглавил отряд.

За годы службы Александр Петрович неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. Он награждён Орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка».

В ОМОН Поляков служил до 2005 года, после чего работал председателем областного комитета по физической культуре и спорту и заместителем директора регионального центра зимних видов спорта «Перекоп».

Траурная церемония прощания состоится 11 июня в 9 часов в ОДНТ (Октябрьский проспект, 38).

Редакция «Кировской правды» выражает соболезнования родным и близким Александра Полякова.