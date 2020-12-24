Скончался почетный гражданин Кирова Николай Гаряев

О печальном событии сообщили в библиотеке Герцена.

Николай Николаевич был почетным гражданином города Кирова и председателем правления «Золотого фонда Вятки».

Он родился в 1947 году и прошел путь от слесаря до начальника цеха на заводе Лепсе, был сотрудником горадминистрации.

Его вклад в издание серии книг «Почетные граждане города Кирова» можно назвать неоценимым! Проекту более 10 лет и больше двух десятков книг о кировчанах были выпущены под его эгидой.

— Ещё несколько недель назад Николай Гаряев приходил в библиотеку для обсуждения книжных проектов. Он был полон сил и надежд на проведение новых мероприятий в стенах библиотеки, но коварная болезнь сразила неутомимого просветителя, — говорится в группе Герценки.

Присоединяемся к соболезнованиям. Светлая память большому человеку.

Фото: Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена