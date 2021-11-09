Скончался тренер кировского «Прогресса» Анатолий Кожин

Сегодня ушёл из жизни главный тренер кировской футбольной команды «Прогресс» Анатолий Кожин.

Анатолий Николаевич был одним из самых успешных тренеров региона. Помимо «Прогресса», он работал с клубами «Пятёрка», «Станкостроитель» и зуевским «Аль-Пари», который вывел на всероссийский уровень.

Команды Кожина регулярно становились чемпионами и обладателями Кубков области по футболу и мини-футболу.

Прощание состоится в четверг, 11 ноября, в 10 часов на стадионе «Прогресс» (ул.Горького, д.20).

Редакция «Кировской правды» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Кожина.