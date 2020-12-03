Слобожанин три года добивался звания «Лучшего пожарного» региона

Спасатель упорно демонстрировал свои навыки в профессиональном соревновании, пока не достиг лидерства.

В этом году главная региональная награда для сотрудников МЧС — первое место в областных соревнованиях профессиональных умений «Созвездие мужества» досталась старшему пожарному ПСЧ Слободского Александру Михееву.

Будучи «Пожарным-спасателем» и «Специалистом III-го класса» Александр работает над собой, развивается и постоянно вносит свою лепту в общественную и спортивную жизнь своего подразделения. Безусловно, такой активный сотрудник претендовал на звание лидера в своей профессии пожарного.

К заслуженному пьедесталу почета Александр стремился не первый год: два года назад он добился 4 места, на следующий год ему всего одного шага не хватило до лидера, и нынче он его преодолел — стал лучшим в региональном этапе конкурса.

Фото: 43.mchs.gov.ru