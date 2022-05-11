Слобожанка дважды за вечер устроила дебош в кафе и попала в полицию

В городе Слободском росгвардейцы пресекли хулиганство и доставили правонарушительницу в отдел полиции.

Это произошло на днях в 22 часа. В питейном заведении на ул. Меховщиков разбушевалась 24-летняя посетительница. Вызывающе вела себя, кричала, материлась и мешала работе персонала. Сотрудники вызвали вневедомственную охрану, быстро прибывший экипаж угомонил даму и отвёз в полицию для составления протокола о мелком хулиганстве.

Однако девушка на этом не успокоилась: вернулась в то же заведение и продолжила скандал. И опять пришлось вызывать группу задержания, чтобы росгвардейцы отвезли дебоширку в полицейский участок. Про третье нашествие буйной девицы не известно.