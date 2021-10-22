Снесенную в Кирове детскую площадку благоустроят в 2022 году

Детскую площадку на улице Егоровской, снесенную на глазах у детей, планируют восстановить в 2022 году. Об этом сообщили в горадминистрации.

Информация о сносе появилась в группе «Злой кировчанин» на этой неделе. Как сообщали возмущенные жители, посреди бела дня на площадку у домов №3 и №4 приехали рабочие, распилили железные конструкции и увезли. По словам очевидцев, демонтаж проводился по указу теруправления Ленинского района.

В теруправлении подтвердили информацию о сносе площадки, отметив, что убрали лишь часть оборудования. По словам начальника теруправления Оксаны Шишкиной, были демонтированы аварийные конструкции, представляющие опасность для детей.

В следующем году на месте старой площадки появится новая – с современным оборудованием. Об этом было заявлено на встрече с жильцами домов, которая состоялась 21 октября. Работы будут спланированы в ближайшие дни.

— Территория у дома №3 на Егоровской не утратит своего назначения. Речь идет о последующем благоустройстве детской площадки и обновлении оборудования, — рассказала Оксана Шишкина.

Обновить детскую площадку планируется в рамках конкурса местных инициатив. Также в качестве вариантов финансирования рассматриваются гранты или средства, выделенные на исполнение наказов депутатов гордумы.

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