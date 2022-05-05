Сотрудник кировского УФСИН собирает коллекцию старинных вещей

Сотрудник ИК-29 УФСИН России по Кировской области (Верхнекамский район) Сергей Котов собирает коллекцию предметов времён Советского Союза.

В этом ему помогают друзья и коллеги. Сейчас в коллекции свыше двухсот экспонатов — магнитофоны, фотоаппараты, письменные принадлежности, домашняя утварь. На днях в библиотеке п.Лесной открылась выставка, на которой Котов представил раритеты.

«Мир старинных вещей — особый. Они могут рассказать много интересного об ушедшей эпохе, истории повседневной жизни, моде, увлечениях, вкусах и стилях своего времени. И чем старше вещь, тем богаче ее история», — говорит он.

Фото 43.fsin.gov.ru