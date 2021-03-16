Сотрудник кировской Росгвардии стал донором для онкобольной пациентки

Замначальника кадрового отдела вневедомственной охраны по городу Кирову майор полиции Алексей Ярославцев стал донором клеток костного мозга для тяжело больной женщины.

Решение стать донором Алексей принял 2 года назад. Тогда сотрудники кировской Росгвардии присоединились к акции «Стань донором костного мозга». Их данные внесли в регистр потенциальных доноров, определили генотип по образцам и добавили в федеральный реестр.

В конце прошлого года Алексею сообщили, что его генотип совместим с генотипом пациентки, страдающей острым лейкозом. Майору сказали, что для женщины трансплантация клеток костного мозга – возможно, единственный шанс вылечиться. Ее проводят тогда, когда другие методы лечения уже неэффективны. И Алексей согласился стать донором. Его решение одобрили и руководство отдела, и родные – у росгвардейца подрастают двое сыновей.

В течение двух дней ему проводили забор стволовых клеток в Кировском институте переливания крови. Процедура заняла 10 часов.

— Руководство нашего отдела тоже полностью поддержало мою инициативу стать донором, — сказал Алексей.

Как отмечают в институте гематологии и переливания крови, совпадение генотипов – явление нечастое: примерно 1:10 000 человек. Два года назад другой сотрудник Росгвардии Виктор Кобелев уже становился донором костного мозга для малыша, также болеющего лейкозом.

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