Совфед поздравил дружественные страны с китайским Новым годом

Поздравительные письма в Китай, Вьетнам и Корею направила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА ФАН.

Как подчеркнула она в своих письмах, несмотря на непростой год пандемии России удалось сохранить дружественные отношения с восточными странами. Так, российско-китайское сотрудничество осталось прочным и будет развиваться в дальнейшем. Продолжит развитие и стратегическое партнерство с Вьетнамом и КНДР.

Также в честь праздника Матвиенко пожелала дальнейших успехов в работе парламенту Национального собрания Корейской Республики. Она подчеркнула, что в 2020 году страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений и за прошедшее время убедились в значимости сотрудничества.

Политик высказала надежду, что трудности закончатся, а год пройдет под знаком надежности и стабильности, которые несет с собой Металлический Бык.

«Китайский» Новый год – 2021, дата которого рассчитывается по лунному календарю, наступает сегодня, 12 февраля. Его символом станет Металлический Бык. По мнению астрологов, он принесет жителям всего мира долгожданное спокойствие.