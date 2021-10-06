Современная и комфортная стоматология на Академической

«Вивастом» — московская стоматологическая клиника, специалисты которой постоянно развиваются и осваивают новшества своей деятельности. Стоит отметить, что клиника открылась не так давно, в 2018 году, но уже полюбилась многим пациентам.

В чем секрет популярности клиники

Находится стоматология у метро Академическая в Москве. Это очень удобное расположение, поэтому местные жители могут легко и просто туда добраться. Стоматологический центр встречает клиентов уютной обстановкой внутри. Нет запутанных коридоров, все кабинеты и комнаты подписаны. На стенах висят стенды с полезной информацией. Поэтому «Вивастом» – это клиника, куда любят приходить семьями. Все сотрудники рады видеть любого посетителя, каждому предложат бесплатный чай или кофе и окажут квалифицированную помощь. Стоматология на Академической поставила перед собой высокую планку по предоставлению медицинского сервиса и старается держать ее каждый день.

Основные преимущества

Стоматология на Академической славится своей прекрасной командой энергичных, грамотных, высококомпетентных врачей. Они всегда готовы решать самые сложные задачи. Среди них есть не только стоматологи со стажем и высшим образованием, но и кандидаты наук. Весь персонал — это настоящие профессионалы своего дела. Они любят свою работу, поэтому делают ее качественно.

Клиника оснащена самым современным стоматологическим оборудованием, которое позволяет максимально быстро, точно, а также эстетично выполнить работу любой сложности. Поэтому можно не сомневаться, что врачи будут стараться сделать все возможное, чтобы сохранить больной зуб живым. Кроме того, в клинике есть специальное оборудование для инвалидов.

Услуги клиники

Стоит отметить, что в стоматологии у метро Академическая всем клиентам составляется и утверждается план лечения, который выдается им на руки. Поэтому пациент всегда знает, что, когда и как ему будут лечить. В стоматологическом центре предоставляются следующие услуги:

имплантация зубов;

лечение десен;

протезирование;

хирургия;

ортодонтия;

реставрация зубов.

На сайте клиники https://denta4you.ru можно узнать всю необходимую информацию. Стоит отметить, что есть возможность лечения в кредит. Кроме того, задействована рассылка СМС-оповещений, чтобы пациент не забыл дату и время приема.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что вся работа стоматологии нацелена на клиента. Это все делается ради его удобства. Сотрудники клиники ждут клиентов каждый день, работает колл-центр, где по телефону могут подсказать первичную информацию и напомнить о следующем приеме.