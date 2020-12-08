Спектакль кировского театра покажут на всероссийском портале

На 19 декабря запланировано дебютное представление Театра на Спасской на сайте Культура.РФ.

Всероссийский портал Культура.РФ появился по распоряжению минкульта РФ. Благодаря этой площадке россияне могут познакомиться с культурными событиями в любом уголке нашей необъятной Родины с помощью онлайн-трансляции.

Чтобы попасть на портал, нужно пройти конкурсный отбор. Тогда руководство портала выделит время в расписании для «прямого эфира». Недавно закончился отбор в рамках Национального проекта «Культура». Для трансляции определили 40 важнейших культурных событий уходящего года. Среди них постановка кировского Театра на Спасской «Затворник и Шестипалый», которую создал Егор Чернышов.

Чтобы попасть на Всероссийскую премьеру спектакля с помощью интернета, придётся не только во время заглянуть на сайт Культура.РФ, но и приобрести билет стоимостью 300 рублей. Всё, как в офлайн-театре: места в зале нужно занять в 18:00 19 декабря.

Следующий прямой эфир будет 31 декабря, также в 18 часов.

Ранее мы сообщали о том, что фестиваль «Золотой телёнок» в Кирове прошёл в обновлённом формате.

Фото: culture.ru