Самые спортивные оказались в СИЗО

В Кировской области провели спартакиаду среди заключенных.

В исправительных учреждениях региона завершилась летняя спартакиада среди осужденных. Более 1000 участников отжимались от пола, подтягивались на перекладине, прыгали в длину, состязались в армрестлинге, шахматах и гиревом спорте. Занятия спортом также помогают разнообразить досуг, для чего создаются условия в учреждениях УФСИН.

– Виды спорта подобрали такие, чтобы охватить как можно больше желающих. Основная цель – пропаганда здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, – отметил заместитель начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Кировской области Владимир Абрамов.

Наибольшее количество баллов среди команд набрали сидельцы СИЗО-2, на втором месте СИЗО-1, на третьем — ИК-27. Победители в личном и командном первенстве награждены дипломами, сообщает пресс-служба областного УФСИН.