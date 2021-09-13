Стало известно, как в Кировской области будет проходить голосование

До начала выборов осталось меньше недели.

17 сентября в Кировской области, как и по всей стране, откроются избирательные участки. Начнутся выборы в Государственную Думу, Законодательное Собрание и представительные органы муниципалитетов.

Как рассказали в правительстве Кировской области, голосование пройдёт в течение трёх дней – с 17 по 19 сентября. Кировчане и жители региона могут прийти на свои участки в любой из этих дней, когда им будет удобно. Участки будут открыты с 8 до 20 часов.

— Решение о том, чтобы сделать голосование трёхдневным, принято неслучайно. Этого требует эпидемиологическая обстановка. И так удастся развести потоки избирателей, не создавать скоплений людей. В результате можно будет минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией, — отметили в правительстве.

Всего в регионе создано 1170 избирательных участков. В течение заявленных дней там будут работать более 5 000 наблюдателей. В помещениях, где состоятся выборы, установлена почти тысяча камер.

Фото из открытых источников