Стало известно, на каком маршруте в Кирове введут бесконтактную оплату проезда

В Кирове проект предполагается запустить уже в следующем году. Для эксперимента выберут рейс, где ездит не так много людей.

Тестирование системы будет проходить по субботам и воскресеньям. Важно, чтобы на маршруте не было очередей, столпотворений. Об этом сообщает паблик «Кировский транспорт» со ссылкой на телеканал «Девятка ТВ».

Известно, что выбран маршрут №88. Именно у него один из самых низких пассажиропотоков. По маршруту ходят четыре автобуса. Но ввести бесконтактную оплату планируют сначала на одном или двух транспортных единицах, а не на всех.

Контролировать ситуацию и следить за тем, оплатили ли пассажиры проезд, будет водитель. К слову, без кондукторов общественный транспорт ездит в Москве.

Фото из открытых источников