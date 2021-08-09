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Строительную компанию через суд заставили благоустроить территорию

Вадим Шабалин Новости, Общество

В Кирово-Чепецке строительную компанию принудили исполнить решение суда о благоустройстве территории.

Ранее в суд с иском обратилось МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба», потребовав от подрядчика устранить недостатки
по выполненным работам в рамках муниципального контракта. Компания занималась благоустройством дворовой территории
на проспекте России.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, о чем известил должника, установив срок для
добровольного исполнения.

Когда по истечении срока требования не были выполнены, с подрядчика взыскали исполнительский сбор — 50 тыс. рублей. После этого он устранил недостатки.

 

 

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Вадим Шабалин