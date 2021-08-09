Строительную компанию через суд заставили благоустроить территорию

В Кирово-Чепецке строительную компанию принудили исполнить решение суда о благоустройстве территории.
Ранее в суд с иском обратилось МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба», потребовав от подрядчика устранить недостатки
по выполненным работам в рамках муниципального контракта. Компания занималась благоустройством дворовой территории
на проспекте России.
Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, о чем известил должника, установив срок для
добровольного исполнения.
Когда по истечении срока требования не были выполнены, с подрядчика взыскали исполнительский сбор — 50 тыс. рублей. После этого он устранил недостатки.