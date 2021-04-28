Студенты вузов могут уйти на дополнительные каникулы

Сейчас в министерстве науки и высшего образования РФ готовят соответствующий указ.

Заместитель главы минобрнауки России Дмитрий Афанасьев сообщил о планах по введению дополнительных каникул для студентов вузов нашей страны на майских праздниках. Такое решение принято в соответствии с поручением президента РФ.

Предполагается, что учащиеся смогут отдохнуть с 1 по 10 мая включительно. Это время они смогут провести со своими близкими или друзьями, заняться делами, на которые обычно не хватает времени.

По информации издания «Известия» соответствующего приказа пока нет. Но он уже готовится. Специалисты уточняют формулировку по выводу студентов на отдых.

Напомним, в Кировской области школьников отправят на каникулы с 1 по 10 мая. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Также частично закрываются детские сады. В них будут организованы дежурные группы.

Фото: talent.mos.ru