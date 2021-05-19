Судьбу мужчины, который попытался убить таксиста, решит суд

Резонансное происшествие случилось в Кирово-Чепецке в конце февраля. Сейчас расследование уголовного дело завершено.

Подробности случившегося рассказали в СУ СКР по Кировской области. Известно, что 32-летний мужчина вызвал себе такси. Он отправился из Кирово-Чепецкого района в областной центр. В какой-то момент между водителем и пассажиром возник конфликт. Тогда пассажир достал нож.

Мужчина, который сидел на пассажирском сидении, ударил шофёра ножом прямо в шею. Завязалась потасовка. Водитель сумел усмирить злоумышленника. На место прибыли скорая помощь, полиция.

Пострадавшего доставили в больницу и смогли спасти. Подозреваемый оказался в участке. Накануне следователи сообщили, что расследование завершено. Доказательная база собрана. Дело направлено в суд. Заседание состоится в ближайшее время.

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