«Т Плюс» завершает отопительный сезон в Кирове и Кирово-Чепецке

«Т Плюс» завершает отопительный сезон 2021/2022 годов в жилищном фонде Кирова и Кирова-Чепецка. Согласно постановлений органов власти в Кирове отопление отключают с 12 мая, с Кирове-Чепецке – 13 мая.

В Кирово-Чепецке руководителям учреждений социальной сферы и прочим потребителям на территории муниципального образования рекомендовано согласовать с теплоснабжающей организацией отключение систем отопления подведомственных объектов с 13 мая 2022 года.

В Кирове отключение системы отопления бюджетных учреждений будет производиться по заявкам их руководителей.

В соответствии с постановлением Кировский филиал «Т Плюс» должен провести гидравлические испытания тепловых сетей для выявления дефектов в соответствии с согласованным графиком и приступить к мероприятиям по подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону.