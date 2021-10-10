Топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 4 по 10 октября

1. Кировчанам напомнили о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19.

В противном случае, как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, неизбежны более жёсткие ограничения, связанные с пандемией.

На заседании оперативного штаба по противодействию инфекции глава региона сообщил, что с начала сентября отмечается рост числа заболевания. Лечение от коронавируса проходят около 12 тыс. человек, причём количество тяжёлых пациентов увеличивается среди непривитых. Также сохраняется тенденция к снижению возраста госпитализированных – в числе болеющих сейчас больше всего граждан от 18 до 50 лет.

– В этой ситуации вопросы вакцинации, ревакцинации через шесть месяцев, соблюдение уже принятых профилактических мер – ношение масок, соблюдение санитарной дистанции, термометрия, рециркуляция воздуха, обработка рук и помещений – как никогда выходят на первое место. Эти меры уже доказали свою эффективность и должны безоговорочно выполняться, – подчеркнул Игорь Васильев.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Сейчас система здравоохранения работает на пределе своих возможностей, так как рост заболеваемости COVID-19 совпал с ростом заболеваемости ОРВИ. Тем не менее работа всех медицинских служб продолжается, и продолжается оказание пациентам всех необходимых услуг, проводятся операции, люди получают помощь.

2. Кировская область получит из резервного фонда правительства России более 72 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Бесплатными лекарствами за счёт средств федерального бюджета планируется обеспечить пациентов, которые проходят лечение от новой коронавирусной инфекции под медицинским наблюдением на дому. Выделенного финансирования хватит ещё на 3 месяца, рассказали в региональном минздраве.

– С начала года медицинскими организациями региона выписано около 159 тысяч рецептов на бесплатные лекарственные препараты, лекарства получили 79 тысяч человек, – рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. – Выделение финансирования из федерального бюджета позволит продолжить эту работу.

3. В трёх медицинских учреждениях города Кирова назначены новые главные врачи.

Так, главврачом Больницы скорой медицинской помощи стал Согомон Аракелян, ранее возглавлявший Кировскую городскую больницу №5. Его место занял Павел Казаков, ранее руководивший работой Советской ЦРБ и являвшийся заместителем главного врача Кировского клинико-диагностического центра.

Кадровые перестановки коснулись и Кировской городской больницы №2, оказывающей медицинскую помощь жителям Нововятского района. На место Ирины Морозовой, выбранной заместителем председателя Законодательного Собрания Кировской области, назначена Елена Гертье. Она – главный пульмонолог региона и ранее работала заместителем главного врача этого учреждения.

4666 врачей работают в медицинских организациях региона, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области.

4. Кирово-Чепецкий район признан лучшим муниципалитетом по 9 показателям.

Министерство экономического развития Кировской области объявило результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов региона по итогам 2020 года.

Всего проанализировано 60 показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Сформирован список из 10 лидеров, его возглавил Кирово-Чепецкий район.

На втором месте город Киров, замкнул тройку лидеров Опаринский район. Также в числе лучших – город Кирово-Чепецк, Слободской район, Яранский район, Нолинский район, Сунский район, Омутнинский район. 10 место занял Верхошижемский район.

Муниципалитеты оценивали по 9 блокам: экономическое развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, физическая культура и спорт, культура, жилищное строительство и обеспечение граждан жильём, ЖКХ, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

5. Полторы тысячи новобранцев из региона отправятся в армию в нынешний осенний призыв.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации, он начался в первый день октября. По информации пресс-центра правительства региона, в октябре-декабре 2021 года в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования из Кировской области будет отправлено около полутора тысяч молодых людей. Призывники будут служить в воинских частях по всей стране.

Добавим, что, как ранее выражал уверенность глава региона Игорь Васильев, «добросовестная подготовка, ответственная работа опытных исполнителей, взаимодействие привлекаемых структур, позволят провести призывную кампанию качественно и завершить её с отличными результатами».