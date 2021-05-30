Топ-5 событий в Кировской области за неделю с 24 по 30 мая

О голосовании за объекты благоустройства, новом главе минспорта и юбилее Анатолия Чурина.

1. Кировская область вошла в число самых активных регионов по отбору территорий для благоустройства.

До конца отбора проектов на следующий год, который проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», осталось всего несколько дней. Голосование закончится 30 мая.

Однако уже в Кировской области проголосовали более 108 тысяч человек. Лидерами отбора стали парк им. Кирова (Киров), пешеходная зона по ул. Заречная (Кирс), парк «Южный» (Кирово-Чепецк), «Городской сад» (Котельнич), пешеходная зона на ул. М. Горького (Нолинск), пешеходная зона на ул. 30-летия Победы (Омутнинск), сквера за фонтаном с установкой памятника А. Грину на Соборной площади (Слободской), набережная р. Пижма (Советск), пешеходная зона по ул. Радина (Яранск).

200 территорий и дизайн-проектов всего было представлено на голосование от Кировской области.

2. Своё 70-летие отметил Анатолий Михайлович Чурин.

Анатолий Михайлович хорошо известен жителям Кировской области. Системой образования региона он руководил больше четверти века – с 1988 по 2015 годы, проводя в жизнь все государственные реформы в этой сфере.

А начинал Анатолий Михайлович в 1972 году учителем истории. Позже стал директором кировской школы №39, в 1987 году – заместителем заведующего, далее зав. ОблОНО.

С 2016 года – депутат Законодательного собрания области. Уже в этом статусе Анатолий Чурин вспоминал в интервью о важных достижениях своей работы. Главное, как отмечал Анатолий Михайлович, в сложные 1990-е годы удалось сохранить прежнюю образовательную систему в полном объёме. Кроме того, была создана совершенно новую систему – образовательные округа в районах области. «В результате наши школьники получают образование лучше столичного и отличаются умением работать самостоятельно, – отметил Анатолий Михайлович. – Мне бы очень хотелось, чтобы наша система образования сохранила своё качество и возможности».

Пусть будет так! С Днём рождения! Крепкого здоровья и, конечно, новых успехов!

3. Вступили в силу изменения в антикоронавирусное постановление правительства области № 122-П.

В соответствии с изменениями, разрешается проведение мероприятий, посвящённых Дню России и 647-летию города Кирова, а также мероприятий, связанных с присвоением Кирову почётного звания «Город трудовой доблести», в соответствии с программами, утвержденными администрацией города Кирова, при соблюдении социального дистанцирования.

Также меняются условия оказания услуг в развлекательных, тематических парках, парках отдыха, бассейнах, на пляжах: здесь необходимо обеспечивать социальное дистанцирование 1,5 метра, а также соблюдать правила Роспотребнадзора (обеспечить сотрудников и посетителей антисептиками, проводить термометрию).

4. Георгий Барминов назначен и.о. министра спорта и молодёжной политики Кировской области.

Указ об этом подписал губернатор Игорь Васильев. Как отметили в пресс-службе правительства региона, Георгий Андреевич родился в 1984 году в Перми. В 2006 году с отличием окончил Вятский государственный гуманитарный университет (специальность – «Социальная работа»), в 2009 году – аспирантуру Вятского государственного гуманитарного университета («Общая педагогика, история педагогики и образования»).

Позднее Георгий Барминов прошёл профессиональную переподготовку в Вятском госуниверситете по Президентской программе подготовки управленческих кадров и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Развитие региональных команд».

Кстати, первый трудовой опыт будущий и.о.министра получил в годы обучения в университете – в летнее время работал воспитателем, старшим воспитателем детских лагерей «Комсомольский» и «Звездный» Всероссийского детского центра «Орлёнок» в Краснодарском крае.

5. За 2020 год экспорт товаров из Кировской области в Узбекистан увеличился на 32,9%.

Эта цифра прозвучала в ходе посещения региона с бизнес-миссией Ассоциации «Узчармсаноат» кожевенно-обувных и пушно-меховых предприятий Республики Узбекистан. Встреча прошла в кировском центре «Мой бизнес».

Как отметила заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Лариса Агалакова, республика Узбекистан сейчас является одним из важных торговых партнеров Кировской области.

– Несмотря на определенные обстоятельства 2020 года, за прошлый год внешнеторговый оборот Кировской области с Республикой Узбекистан составил 17,15 млн долларов США, в том числе экспорт – 12,48 млн долларов США, импорт – 4,67 млн долларов США, – сообщила замминиста. – По сравнению с 2019 годом экспорт за 2020 год вырос на 32,9%. Поэтому наш регион заинтересован в развитии сотрудничества.

Замминистра отметила, что предприятия России и Узбекистана выбирают кластерный подход в своей деятельности, тем самым в субъектах развивается кластерная политика, которая подразумевает межкооперационные связи, выстраивается международное межкластерное сотрудничество.

Из Кировской области – в Узбекистан:

– древесина и изделия из нее,

– древесный уголь,

– химические изделия,

– каучук и чёрные металлы.

Из Узбекистана — в Кировскую область:

– трикотажные полотна,

– текстильные изделия,

– предметы одежды,

– хлопок,

– фрукты и орехи.