Топ-5 событий в Кировской области за неделю с 7 по 13 июня

О ликвидации возгорания в Лубягино, школьном «Кванториуме» и новых машинах для ЦРБ.

1. Губернатор Игорь Васильев поручил проконтролировать качество воздуха в районе полигона Лубягино.

В правительстве региона прошло совещание по организации ликвидации очагов задымления на полигоне и мониторингу качества воздуха.

Напомним, в понедельник вечером в Лубягино было зафиксировано возгорание на утрамбованном слое отходов. Сотрудники полигона немедленно приступили к тушению. Кроме того, на место оперативно прибыли пожарные расчёты. Использовалась спецтехника: самосвалы, фронтальные погрузчики, экскаваторы.

На утро вторника возгорания были ликвидированы. Губернатор поручил организовать мониторинг качества воздуха в окрестностях Лубягино и ежедневно докладывать ему о ситуации.

– Необходимо проконтролировать качество воздуха в этом районе и продолжить мониторинг, – подчеркнул Игорь Васильев. – Кроме того, должно быть проведено тщательное расследование причин возгорания. В этом вопросе необходимо разобраться детально.

Тимур Абашев, заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области:

– Мы организовывали исследования воздуха в зависимости от движения ветра. Ночью после возгорания ветер был в сторону деревни Головизнины и Вахренки, поэтому исследования проводились в этих населённых пунктах. Экспресс анализ превышений содержания загрязняющих веществ не выявил.

Цифры

2000 кв. метров составила площадь ликвидированного возгорания.

В тушении возгорания было задействовано:

26 единиц техники.

40 человек.

2. Автопарки шести центральных районных больниц Кировской области пополнились новыми машинами.

Автомобили «Лада Ларгус» отправились в Оричевский, Белохолуницкий, Кирово-Чепецкий, Афанасьевский, Немский и Санчурский районы. Торжественная передача транспортных средств проходила на Театральной площади областного центра.

Ключи от новых машин главным врачам вручили первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

Как отметил первый зампред, обновление автопарка медицинских учреждений нацелено на повышение доступности медицинской помощи для жителей районов области.

– Масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в этом году и рассчитана до 2025 года, – напомнил Дмитрий Александрович. – Эта программа инициирована президентом страны, её цель – развитие всей первичной медико-санитарной помощи. Только в этом году в медицинские организации региона поступит не менее 75 машин. Благодаря оперативной работе министерства здравоохранения региона, их поставка уже началась, и сегодня первые 6 автомобилей отправятся в районы Кировской области.

3. Кировский центр «Мой бизнес» снижает ставки по займам для бизнеса.

Как сообщил пресс-центр правительства региона, в течение всего лета предприниматели Кировской области смогут получить заем на покупку оборудования, помещения, техники или пополнение оборотных средств по ставке 6% годовых.

Предложение распространяется только на займы с залоговым обеспечением. Максимальная сумма займа – 5 млн рублей, срок займа на период действия режима повышенной готовности – 24 месяца.

Одно из главных условий получения средств – заявку на получение средств необходимо подать до 31 июля 2021 года.

Кроме того, сохраняются заемные продукты по ставкам от 2,5% годовых. Воспользоваться ими смогут предприниматели из моногородов, занимающиеся приоритетными проектами.

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

– Поддерживая малый бизнес, областное правительство ставит перед собой задачу не просто увеличить количество предпринимателей, но и создать качественный, здоровый и ответственный бизнес.

4. Сервис «Умный проезд», позволяющий оплачивать льготный проезд в общественном транспорте по банковской карте, приходит в Слободской.

Сейчас работы по настройке сервиса в городе продолжаются. По словам и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Алексея Сухих, внедрение «Умного проезда» имело свои сложности в районах, связанные с особенностями определения скидки и оплаты проезда с учётом зонирования.

– Тем не менее, нам удалось найти решение, – прокомментировал и.о. министра. – Как только тестирование будет завершено, воспользоваться «Умным проездом» станет возможно и в Слободском, и в его пригородах.

5. В Кировском лицее естественных наук откроется школьный «Кванториум».

На закупку оборудования направлено 21 млн рублей. В лицей поступят профессиональные 3D-принтеры, 3 интерактивных комплекса, лабораторное оборудование…

Открытие «Кванториума» запланировано на 1 сентября 2021 года. Как рассказал директор лицея Алексей Ветров, под создание технопарка переоборудуют 5 классов. Дизайн-проект оформления разрабатывает подрядчик, который занимался оформлением всех технопарков, работающих в Кировской области.

В лицее откроются современные классы с дополнительным оборудованием по профилям химии, физики, биологии, экологии, а также класс робототехники. Заниматься на базе новых классов смогут не только лицеисты, но и ребята из других школ Кирова.